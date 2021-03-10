Путин утвердил закон о блокировке сотовой связи в колониях

В России операторов сотовой связи обязали по запросу ФСИН блокировать мобильные номера, которые используют заключенные на территории тюрем. Соответствующий закон утвердил президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Обратиться в письменном виде к оператору сотовой связи с просьбой заблокировать тот или иной номер теперь может начальник территориального органа ФСИН, в чьем ведении находится конкретное исправительное учреждение.

Напомним, данный законопроект был внесен в Госдуму 9 января, а принят 17 февраля. По словам одного из авторов законотворческой инициативы, инициативы, главы комитета по информполитике Александра Хинштейна, ФСИН будет выявлять незаконно работающие мобильные номера с помощью технических средств.

В России любое использование сотовой связи в местах лишения свободы является незаконным. Запрет распространяется не только на заключенных, но и на всех, находящихся на территории исправительного учреждения. Несмотря на это, по статистике ФСИН, в 2018 году у осужденных было изъято более 56 тыс. мобильных телефонов, отмечает РБК.

Москва, Иван Гридин

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