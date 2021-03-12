Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые за 17 лет

В пандемию ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые с 2003 года. Об этом говорится в мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составляла 73,3 года. В 2020-м показатель снизился до 71,1 года, пишет РБК со ссылкой на документ, опубликованный в телеграм-канале «Майский указ». Подлинность плана подтвердили источники, близкие к правительству. По словам экспертов, снижение продолжительность жизни связано с избыточной смертностью, которая составила 323,8 тыс. человек.

Вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года – в 2024 году. Полгода назад власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024 году до 75,2 года. После корректировки в этом году показатель составит 71,7 года, в 2022-м – 72,3 года, в 2023-м – 72,9 года, в 2024-м – 73,6 года.

«Распространение новой коронавирусной инфекции объективно отклонило Российскую Федерацию от траектории развития, направленной на достижение национальных целей, установленных в 2018 году», – говорится в проекте единого плана правительства. В документе обозначены меры, которые должны обеспечить возврат к экономическому росту и росту доходов населения, а также достижение национальных целей развития.

Ближайшие пять лет численность населения России продолжит снижаться, следует из проекта плана правительства. На этот показатель влияет как естественная убыль населения, так и миграционные процессы. По предварительной оценке, в 2020 году убыль населения составит 583,4 тыс. человек. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020-2024 годы уменьшится более чем на 2,2 млн человек.

Тем не менее, к 2030 году правительство рассчитывает добиться прироста населения в 54,7 тыс. человек. Согласно июльскому указу президента, именно к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учетом эффекта миграции.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.03.21

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