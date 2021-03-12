Больше трети жителей России мечтают о карьере чиновника

37% россиян хотели бы стать чиновниками. При этом за последние три года этот показатель снизился примерно в три раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые опубликовал сервис по поиску работы Superjob.

В опросе приняли участие 5 тысяч экономически активных россиян, проживающих в 780 населенных пунктах и не имеющих опыта работы на государственной службе. Мужчины мечтают о кресле чиновника чаще женщин: 40 и 34% соответственно. В то же время 44% респондентов высказались против работы на государственной службе.

Больше всего желающих трудиться на госслужбе – среди менеджеров по логистике (55%), PR-специалистов (51%) и кладовщиков (46%). Меньше всего работать в государственных структурах хотят программисты (6%), системные администраторы (13%) и дизайнеры (18%).

«По сравнению с аналогичным исследованием 2018 года, количество желающих стать чиновниками снизилось во всех профессиональных группах, особенно сильно среди системных администраторов и программистов (в три раза)», – говорится в результатах исследования.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.03.21

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