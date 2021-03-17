Снизить пенсионный возраст, вернуть старую Конституцию и смертную казнь: чего хотят жители России

Жители России рассказали социологам, какие законы посоветовали бы отменить и, наоборот, принять, если бы оказались на посту советника президента страны. Так, россияне хотели бы отменить повышение пенсионного возраста, уменьшить налоги, вернуть старую версию Конституции и смертную казнь, а также ужесточить наказание за коррупцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 14% респондентов рекомендовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст, 6% призвали бы сократить налоги и изменить налоговую систему, 3% – изменить Конституцию и вернуть предыдущую версию, 2% – отменить мораторий на смертную казнь, столько же посоветовали бы ввести конфискацию имущества для коррупционеров и провести реформу здравоохранения.

При этом 53% участников опросу назвали другое, а 63% затруднились с ответом.

Кроме того, 7% опрошенных считают, что в России следует принять законы, ужесточающие наказание за коррупцию, 6% выступили за принятие законов, направленных на развитие страны, по 5% рекомендовали бы отменить ЕГЭ, увеличить помощь со стороны государства инвалидам и ветеранам, а также принять закон о бесплатной медицине. По 3% граждан посоветовали бы повысить детские пособия и уменьшить налоги или ввести прогрессивный налог. Еще 2% респондентов выступили за принятие закона о домашнем насилии. Еще столько же сочли необходимым национализировать природные ресурсы, а также выступили в защиту экологии и за усиление борьбы с безработицей.

Кроме этого, 36% респондентов назвали другое, а 54% затруднились обозначить свою позицию.

В ходе опроса жители РФ могли назвать до пяти вариантов ответа на каждый из вопросов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 марта методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.03.21

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