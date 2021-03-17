Весна сбавит темп: на центр России идет морозный воздух с Арктики

Метеорологи предупредили о похолодании в центре Европейской России в предстоящие выходные. В столичном регионе температура воздуха начнет понижаться в пятницу, а в выходные столбики термометров по ночам опустятся местами до -15°, сообщает центр погоды «Фобос». Зима пока уходить не хочет, констатировали синоптики.

Холодный арктический воздух в Центральную Россию принесет циклон из Скандинавии. Аномальные морозы не прогнозируются, но температурный режим окажется на несколько градусов ниже нормы.

В московском регионе в четверг-пятницу ночная температура будет понижаться до -2…-7°, в дневные часы ожидается 0…+2°. При этом ожидается пасмурная погода с мокрым снегом. На дорогах и тротуарах может образоваться гололедица, указывают метеорологи.

В субботу выглянет солнце, ночные морозы при этом окрепнут до -5…-10°, а по области местами при прояснениях до -10…-15°. В дневные часы в столице ожидается лишь 0…+2°, а в Подмосковье 0…+3°.

В воскресенье прихода тепла ждать не стоит. Погоду испортит атмосферный фронт с запада: ветер усилится, пойдет снег, местами ожидаются слабые метели. Дневная температура остановится на отметке -1°, ночью до -6…-10°.

Потепление в Москве до +4…+5° ожидается только в середине предстоящей недели.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.03.21

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