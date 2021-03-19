В России родители все реже хотят отдавать своих детей в вузы

Доля родителей, желающих, чтобы их ребенок поступил в высшее учебное заведение, снизилась за последние десять лет почти вдвое. Повлияла на планы выпускников и пандемия коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

«Снижение успеваемости школьников из-за дистанта и сокращение доходов родителей привели к тому, что поступать в вузы в этом году намерено меньшее количество юношей и девушек, чем когда-либо за последние десять лет», – говорится в исследовании. 43% родителей выпускников заявили о планах продолжить обучение в вузе. Год назад таких было 48%, а в 2010-м – 80%.

Каждый пятый опрошенный (21%) сообщил, что ребенок намерен поступать в среднее профессиональное учебное заведение. За десятилетие доля детей, желающих учиться в техникумах и колледжах, значительно выросла, в 2010-м таких было 8%.

О том, что ребенок после школы пойдет работать, рассказали 2% родителей. При этом четверть выпускников еще не определились.

Пандемия коронавируса повлияла на планы выпускников, в этом признались 16% родителей.

В опросе приняли участие 2000 жителей России, чьи дети заканчивают учебу в школе в этом году.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.03.21

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