Четверть россиян откажутся от онлайн-госуслуг при принудительной биометрии

Каждый второй россиянин не одобряет введение обязательной сдачи биометрических данных для получения удаленного доступа к госуслугам. Четверть даже готовы отказаться от сервиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. «Инициативу властей по сбору биометрических данных поддерживает почти каждый пятый россиянин (19%), каждый почти второй – против (49%)», – говорится в результатах опроса.

Доля сторонников проекта растет по мере увеличения заработка: 17% среди граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей и 23% среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. Люди, поддерживающие инициативу, надеются, что таким образом удастся бороться с мошенническими схемами.

В то же время 25% россиян выразили готовность отказаться от интернет-сервисов госуслуг, если будет введена биометрическая система подтверждения личности. Противники проекта чаще всего переживают за сохранность персональных данных.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.03.21

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