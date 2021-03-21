В России резко подскочил ущерб от совершаемых преступлений

Министерство внутренних дел РФ опубликовало статистику о состоянии преступности за январь-февраль текущего года. Общее число преступлений в России снизилось, а ущерб от действий злоумышленников, наоборот, значительно вырос.

Всего с начала года, по данным МВД, в России зарегистрированы 309,4 тысячи преступлений, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение наблюдается в 67 регионах страны, рост – в 18 субъектах. Лишь пятая часть преступлений регистрируется в сельской местности, остальные – в городах и поселках городского типа.

В результате действий злоумышленников в январе-феврале 2021 года в России погибли 4,3 тысячи человек, 5,6 тысячи пострадали.

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия, за этот период стало меньше, чем в прошлом году на 5,1%. При этом почти на 14% выросло число зарегистрированных преступлений террористического характера, экстремистского характера – почти на 13%.

«Ущерб от преступлений составил 90,4 млрд рублей, что на 71% больше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (93,4%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа»,– сказано в материалах ведомства.

Число экономических нарушений закона выросло на 1%, а их доля в общем количестве составила 8,3%. Больше половины всех преступлений (51%) приходятся на хищения чужого имущества.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.03.21

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