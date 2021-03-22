В 2020 году в России было заключено рекордное число брачных договоров

В прошлом году россияне заключили на четверть больше брачных договоров, чем годом ранее, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Пары также часто составляют соглашение о разделе имущества при разводе.

Число заключенных в России в 2020 году брачных договоров выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 142,5 тысячи обращений, передает РБК.

«Часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жилье в ипотеку», – рассказали в ФНП. В том случае, если один из супругов не имеет дохода и не может выступать заемщиком, в случае неуплаты при наличии брачного договора, он ничем не рискует.

Кроме того, такой вид соглашения помогает предпринимателям уберечь семью от возможных проблем, которые могут возникнуть при ведении бизнеса.

Вместе с тем, по словам экспертов, в брачном договоре нельзя прописать санкции за измену или рукоприкладство, как и устанавливать график ведения домашнего хозяйства или выгула собаки, поскольку в России этот документ регулирует исключительно имущественные отношения.

Москва, Зоя Осколкова

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