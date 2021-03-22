Почти половина молочки в магазинах оказалась с истекшими сроками годности

Общественники провели исследование и выяснили, что многие торговые сети продают просроченную молочную продукцию. Даже огромные штрафы не останавливают нарушителей.

Реализация продовольственных товаров по истечении установленных сроков годности (в том числе, изменение продавцами сроков годности) – это одно из самых распространенных нарушений, фиксируемых органами Роспотребнадзора при проверках торговых сетей, рассказали в «Общественной потребительской инициативе».

Сотрудники организации изучили 270 магазинов федеральных и региональных сетей продовольственных товаров в 19 субъектах России. «Молоко и молочная продукция с истекшими сроками годности были обнаружены более чем в 45% случаев», – сообщается по результатам исследования.

Существующие меры, которые применяют к нарушителям, а именно штрафы несколько сотен тысяч рублей, конфискация продукции и даже риск административного приостановления деятельности, не помогают. «Объем рынка молока и молочной продукции в штучном выражении таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию. А разветвленная товаропроводящая сеть и обширная география затрудняют изъятие продукции из оборота», – делают вывод общественники.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.03.21

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