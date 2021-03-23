В Гидрометцентре рассказали, какими будут остаток весны и лето в России

Метеорологи спрогнозировали теплый апрель и май в большинстве российских регионов. Не подведет погода и летом: на всей территории России ожидается температура воздуха около и выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник. «Холодного лета мы не прогнозируем», – заявил синоптик.

По словам Вильфанда, в апреле температура выше нормы ожидается в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Сибирском федеральных округах, а также на севере Дальневосточного федерального округа. На остальной территории РФ прогнозируются температуры около нормы. В московском регионе апрель может оказаться более теплым, чем в прошлом году.

Избыток осадков наиболее вероятен на севере европейской территории России, на севере Уральского федерального округа, на юге Приморского края, а также в Якутии и Красноярском и Хабаровском краях.

Дефицит дождей ожидается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Тыве, на юге Забайкальского края, а также на севере Красноярского края и Якутии.

В мае также прогнозируется теплая погода, рассказал Вильфанд. Температура выше нормы ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Центрального федерального округа, на севере Приволжского, Уральского округов, Западной Сибири, Красноярском крае и на Чукотке.

В Поволжье, в Архангельской области, Республике Коми, в большинстве регионов юга Сибирского федерального округа, а также на юге Хабаровского края и на севере Приморья возможен дефицит осадков. Много осадков прогнозируется только в Якутии.

Июнь может выдастся жарким на северо-востоке Урала, в Красноярском крае и Якутии. Нехватка осадков в первом летнем месяце ожидается на юге европейской территории России и на севере Красноярского края. Избыток дождей прогнозируется на юго-западе Сибирского округа, в Забайкальском и Приморском краях.

Теплее обычного в июле может быть на северо-востоке европейской части России, Урала и Западной Сибири, передает «Интерфакс». На остальной территории России ожидается температура около нормы. Дефицит осадков в этом месяце ожидается на юге европейской территории России, на севере Иркутской области и на юге Якутии. Избыток дождей наиболее вероятен на юге Урала, на юго-западе Сибири и в Амурской области.

Август будет теплым в западных территориях Северо-Западного и Центрального федеральных округов, на севере Красноярского края, на северо-западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае, информирует «Российская газета». Засуха вероятна на юго-западе Южного федерального округа и в центральных районах Якутии. Много осадков прогнозируется на юге Уральского федерального округа, в Амурской области и Приморье.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.03.21

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