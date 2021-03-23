Число атеистов в России выросло вдвое за четыре года

В России с 2017 года вдвое выросло число неверующих людей, сообщает ВЦИОМ по итогам проведенного исследования. Так, в 2017 году атеистами себя называли 7% россиян, но в марте 2021 года их число выросло до 14%. При этом в 2019 и 2020 годах о том, что они неверующие, говорили 12%.

больше всего атеистов среди молодых людей в возрастной группе от 18 до 24 лет. На их долю приходится 22% участников опроса. Несколько меньше атеистов среди тех, кто их: среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет не верят в бога 18% респондентов. Кроме того, по 11% неверующих приходится на тех, кому 35-44 года, а также 45-59 лет. 15% неверующих приходится на опрошенных россиян, которым более 60 лет.

Стоит отметить, что число колеблющихся между верой и неверием почти не изменилось с 2017 года. Тогда этот показатель составлял 5%, на сегодняшний день – 6%.

Опрос показал, что большинство россиян являются приверженцами православия (66%), ислам исповедуют 6% населения страны. По данным ВЦИОМа, по 1% опрошенных называли себя буддистами и протестантами. Еще 4% опрошенных россиян, отвечая на вопрос: «Последователем какого мировоззрения или религии вы себя считаете?» – выбрали вариант: «Являюсь верующим, но какой-либо конкретной конфессии не принадлежу».

Опрос проводился 5 марта. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.03.21

Госдума одобрила «гаражную амнистию». / Энергетики отчитались: зимний сезон закончен, потерь нет. / «Больше, чем в МГУ»: сколько бюджетных мест выделили вузам Екатеринбурга в 2021 году. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»