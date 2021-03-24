Выигравший в лотерею 335 млн рублей уже три месяца не забирает приз

Распространитель гослотерей «Столото» сообщил о выигрыше в 335 млн рублей, который вот уже три месяца ждет победителя. Если счастливчик не заберет приз, деньги уйдут в бюджет государства.

Как рассказали РИА «Новости» организаторы лотереи, известно, что выигрышный билет был куплен за 200 рублей в отделении «Почты России» в Твери.

«Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в ТОП-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года, согласно статистике «Столото», – уточнили в компании.

Победитель вправе обратиться за призом в течение 195 дней с даты публикации результатов соответствующего тиража. Затем ему дается еще три года, чтобы предъявить билет. Если счастливчик так и не объявится, выигрыш в полном объеме направят в бюджет государства.

Москва, Зоя Осколкова

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