Российские школьники будут изучать семьеведение

В учебники по обществознанию для российских школ включат курс семьеведения. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», – цитирует Кравцова РИА «Новости».

При этом министр не уточнил с какого класса планируется рассказывать детям о становлении и развитии данного социального института.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова говорила, что обучение семейным ценностям может войти модулями в образовательные программы образовательных учреждений в ближайшем будущем. По ее словам, формат модульных программ по обучению семьеведению подразумевается в новом Федеральном государственном образовательном стандарте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.03.21

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