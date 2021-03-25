СМИ: запрет на массовые мероприятия в Москве могут снять в апреле

Московские власти могут отменить ограничения на массовые мероприятия ближе к концу апреля. Об этом сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на информированные источники. Руководство столицы может объявить о своем решении в двадцатых числах месяца.

По словам собеседника «Интерфакса», возможность отмены ограничений рассматривается, но решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки по коронавирусу. «Если в течение ближайших недель ситуация будет благоприятной, ограничения могут быть сняты в середине-конце апреля», – сказал источник, отметив, что это позволит провести массовые мероприятия, намеченные к 9 мая, в оффлайн-формате.

В свою очередь источник РБК, близкий к мэрии, сообщил, что ограничения могут отменить уже к 26 апреля, на эту дату запланирован уличный фестиваль «Пасхальный дар» с массовыми гуляниями.

Кроме того, власти планируют провести шествие «Бессмертного полка» 9 мая в очном формате, рассказали источники, близкие к Кремлю. Напомним, что в прошлом году мероприятие прошло в онлайн-формате 24 июня из-за пандемии коронавируса. «Мы готовимся к шествию очному, очень надеемся, что получится», – заявила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева, добавив, что также прорабатывается вариант онлайн-шествия.

Между тем, другой собеседник РБК, близкий к городским властям, отметил, что дата отмены ограничений на массовые мероприятия никак не связана ни с Пасхой (отмечается в этом году 2 мая), ни с «Бессмертным полком». По его словам, отмена будет зависеть только от динамики санитарно-эпидемиологической обстановки. Сейчас ориентиром для чиновников служит середина апреля, отметил источник.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы на Красной площади в текущем году пройдет в обычном формате, а вопрос о зрителях будет решаться в зависимости от эпидситуации. В 2020 году из-за пандемии парад пришлось перенести с 9 мая на 24 июня.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.03.21

Роскомнадзор предлагает запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях. / Около 1 тысячи крымчан заявили о готовности выйти на акции протеста. / Вице-премьер РФ поручила федеральным ведомствам рассмотреть коллективное обращение южноуральцев. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»