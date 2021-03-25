В Генпрокуратуре описали портрет типичного преступника

Генпрокуратура описала среднестатистического преступника в России. В целом социальный портрет преступности в РФ практически не меняется последние несколько лет.

Как сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры, 53,9% от числа всех преступников мужского пола приходится на людей в возрасте 30-49 лет. У 64,17% мужчин-злоумышленников нет постоянного источника дохода. У 47,16% начальное и основное общее образование.

Подавляющее большинство нарушений закона совершают граждане России – 93,3%. Среди женщин-преступниц 88,11% – россиянки, среди мужчин – 80,34%.

Реже всего злоумышленниками становятся подростки 14-15 лет, граждане с высшим профессиональным образованием, а также сотрудники органов власти.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.03.21

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