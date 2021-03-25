Школьные выпускные планируется провести очно – Минпросвещения РФ

В Министерстве просвещения России надеются, что в текущем году выпускные вечера для школьников пройдут в традиционном, очном формате. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 24».

Решение будет приниматься, исходя из эпидситуации с коронавирусом. «Конечно, будем смотреть по эпидемиологической ситуации», – уточнил министр.

Кравцов также сообщил, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация позволяет провести ЕГЭ в июне. По его словам, будет учтен опыт проведения ЕГЭ в 2020 году. В этом году, как и в прошлом, «будут реализованы меры эпидемиологической защиты, чтобы экзамен прошел в максимально комфортных условиях и без какого-то риска для здоровья сдающих и организаторов», отметил министр.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.03.21

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