Роспотребнадзор: дистанционное обучение губит детское здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о негативном влиянии дистанционного обучения на здоровье детей. По ее словам, из-за вынужденного перехода на дистант в связи с пандемией коронавируса увеличивается число детей с близорукостью и другими нарушениями здоровья. Такое заявление главный санитарный врач РФ сделала на расширенной коллегии Роспотребнадзора.

«Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные, а мы занимаемся изучением этой проблемы, – о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно», – цитирует Попову «Интерфакс». Глава ведомства добавила, что у несовершеннолетних наблюдаются и другие проблемы со здоровьем.

Попова также отметила, что, несмотря на пандемию, были найдены способы и возможности по организации оздоровительного отдыха детей и очного обучения. Дистанционка «негативно влияет на здоровье детей», заключила она.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что полный переход на дистанционное обучение в школах исключен. Дистанционка не может заменить традиционный способ образования, она может его только дополнить, подчеркивал президент РФ Владимир Путин.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.03.21

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