В России подсчитали долю фрилансиров

В России только 9% компаний регулярно привлекают на работу фрилансеров. Стоит отметить, что эта доля снижается с ростом размера компаний более чем в два раза. К таким выводам пришли эксперты сервиса Superjob в ходе опроса.

Однако к услугам фрилансеров прибегают время от времени прибегают 23% организаций, а 62% никогда не привлекают таких сотрудников, причем среди крупных организаций этот показатель достигает 70%. В то же время 6% представителей компаний не смогли ответить, поручают ли они часть работ внештатным сотрудникам.

Малые организации с численностью до 100 человек нанимают фрилансеров в 11% случаев, а те, у кого штат превышает 1 ты. Человек – 4%. Чаще всего к услугам фрилансеров прибегают в ИT-сфере и телекоме (51%), а также в сфере услуг (34%), передает РБК.

Опрос проводился 25 февраля – 3 марта 2021 года в 146 городах во всех округах России. Размер выборки – 1 тыс. респондентов. Опрашивали менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.03.21

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