В российский паспорт хотят внести изменения

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который изменит сроки действия паспорта гражданина России. Соответствующим образом изменится и 20-я страница документа.

Сейчас паспорт гражданина РФ становится недействительным с того момента, когда его необходимо менять по закону: по достижении 20 и 45 лет, а 30 дней дается на его замену. МВД предлагает сделать документ действительным в течение 30 дней после окончания срока его действия.

Данное нововведение поможет гражданам не сталкиваться с временным ограничением своих прав, передает РИА «Новости». «Например, с невозможностью зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта», – говорится в пояснительно записке к законопроекту.

Соответствующим образом изменится 20-я страница паспорта, где размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ. Согласно поправкам тест дополнят напоминанием о том, что паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.

В МВД также пояснили, что проект устранит правовую неопределенность при признании уполномоченными органами паспорта недействительным, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.

Москва, Зоя Осколкова

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