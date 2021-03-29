Опрос показал, что более 70% россиян не желают прививаться от коронавируса

Менее трети жителей России (28%) готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. При этом каждый одиннадцатый (9%) признался, что полностью готов пройти вакцинацию, еще 19% – скорее готовы.

Прививаться не желают 72% респондентов. Однозначно против вакцинации выступил 41% опрошенных, скорее против – 31%.

Как отмечают авторы исследования, ситуация с готовностью россиян сделать прививку на фоне активизирующейся кампании по вакцинации не изменилась по сравнению с февралем. Тогда о готовности привиться заявляли 29% опрошенных заявляли о готовности привиться, 71% – против.

Примечательно, что мужчин, однозначно и скорее готовых сделать прививку, больше, чем женщин -34 и 21% соответственно. Граждане старше 45 лет заинтересованы в вакцинации больше, чем молодежь: 34% против 26%. Готовых сделать прививку больше всего среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей – 35%, а меньше всего среди тех, кто получает до 29 999 рублей в месяц (24%).

Опрос проводился 18-22 марта среди 1600 респондентов старше 18 лет, не вакцинированных от Covid-19, в 426 населенных пунктах по всей территории России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.03.21

Жители Свердловской области практически перестали снимать деньги с карт. / Начинается суд над бывшим замглавы СУ СКР. / «Тотальный диктант» будут писать на 20 площадках, главная – УрФУ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»