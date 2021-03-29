Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, призывная кампания начнется 1 апреля и продлиться до 15 июля.

За это время на военную службу призовут 134 тыс. 650 человек, в возрасте от 18 до 27 лет, «не пребывающих в запасе, подлежащих призыву на военную службу».

В документ также предписывается уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек. Указ вступает в силу с 29 марта, с момента публикации.

Напомним, в осенний призыв в войска были направлены 128 тыс. призывников. В связи с распространением коронавируса военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы. При этом призывники в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефонам и по средствам видеосвязи. Прибытие призывников в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах.

Перед отправкой в воинские части новобранцев тестировали на наличие Covid-19. В итоге в армию не попали более 1,5 тыс. заболевших призывников, сообщало Минобороны РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.03.21

Главы стран «норманского формата» обсудят Донбасс втроём – без Зеленского. / Украина скрывает от ООН беспрецедентную убыль населения – экс-премьер Кинах. / Пятым будешь: в Симферополе завершился конкурс на пост главы администрации. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»