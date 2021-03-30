В России выросло число коррупционных преступлений

В России в 2021 году выросло число преступлений коррупционной направленности. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

«В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1%", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В трети случаев размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. Чаще всего мелкое взяточничество выявляется в Башкирии, Москве и на Кубани.

За два месяца 2021 года число экономических преступлений в России выросло незначительно – на 1%. При этом в структуре правонарушений их удельный вес увеличился с 7,8% до 8,3%.

Каждое третье экономическое преступление совершено в крупном и особо крупном размере. На этапе предварительного расследования материальный ущерб оценивается в 65,3 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.03.21

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