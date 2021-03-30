Россиянам предложат выбирать названия географических объектов

В России предложили создать госкаталога географических названий, где граждане смогут выбирать новые названия улиц, городов, болот, гор и рек в рамках общественных обсуждений в интернете. Соответствующий законопроект разработали специалисты Росреестра. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа и его обсуждения в Общественной палате (ОП).

В ведомстве пояснили, что нынешнее законодательство перестало «удовлетворять современным потребностям социально-экономического и территориального развития страны», однако новый порядок проведения обсуждений в документе не описан, отмечает издание.

Общественность не сможет обсудить названия мостов, элементов транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог), «форм подводного рельефа» и других морских объектов, а также объектов культурного наследия.

Издание отмечает, что документ подвергся критике при обсуждении в ОП. «Мы такого джинна выпускаем. Пример Москвы это подтверждает: на «Активном гражданине» утверждаются названия станций метро, совершенно выпадающие из исторической структуры города», –сказала члена столичной межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Татьяны Соколовой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.03.21

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