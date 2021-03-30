Властям предложили контролировать алгоритмы рекомендаций в интернете

Алгоритмы в интернете, которые рекомендуют различные товары и услуги пользователям социальных сетей, онлайн-кинотеатров и маркетплейсов следует взять под контроль. К таким выводам пришли члены комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. С предложением они обратились в Госдуму и Совет Федерации, пишет «Коммерсантъ».

Авторы инициативы считают необходимым внести в закон «Об информации» понятие «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса». Кроме того, они предлагают определить границы для регулирования конкретных операторов через аудиторные показатели. «Регулировать предлагается площадки, у которых более 100 тыс. пользователей в сутки и обрабатываются данные более 500 тыс. пользователей из России», – указано в публикации.

В комиссии считают, что пользователей следует наделить правом отключать рекомендательные алгоритмы при сохранении доступности самого сервиса. Кроме того они заявили о необходимости контроля за использованием рекомендательных алгоритмов для продвижения противоправного контента.

По словам главы комиссии Александра Журавлева, алгоритмы рекомендаций позволяют искусственно создавать аномальный интерес к товарам и погружают каждого конкретного потребителя товаров и услуг в подобранную для него информационную оболочку, которая отвечает его убеждениям. Журавлев считает, что такой подход несет в себе угрозу изменения общественного мнения и «повышает риски социальных конфликтов».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.03.21

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