Дачникам грозит новый штраф

Дачникам категорически запрещается сжигать мусор на своем участке. В противном случае им грозит штраф. Об этом сообщил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в эфире радио «Говорит Москва».

По его словам, в России ужесточились правила разжигания костров на дачных участках. «Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет, – рассказал Чаплин. – Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность».

Штраф за нарушение составит пять тысяч рублей.

Кроме того, костер для пикника нужно разводить не ближе чем за пять метров от жилого строения. Чаплин также напомнил, что дачную амнистию продлили до 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.03.21

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