Росгидромет: 2020 год был экстремально теплым

Средняя температура воздуха по России в 2020 году оказалась на 3,2 градуса выше, чем обычно. Об этом сообщается в докладе, подготовленном научно-исследовательскими учреждениями Росгидромета.

Прошедший год оказался экстремально теплым как в нашей стране, так и на планете в целом. «Среднегодовая аномалия температуры воздуха, то есть отклонение от средних показателей за 1961-1990 годы, составила +3.22°С. Это более чем на 1 градус выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2007 году», – говорится на сайте Росгидромета. В период с 1976 по 2020 год скорость потепления на земном шаре составляла 0.51°С за десятилетие, однако в России показатель значительно превосходит мировой темп.

Также наблюдается сокращение ледового покрова Арктики: за последние 40 лет в районе Северного морского пути уменьшение составило 5-7 раз, в отдельные годы трасса к концу лета почти освобождается ото льда. В прошлом году площадь ледового покрова к сентябрю сократилась до рекордно низкого уровня.

«В последнее десятилетие преимущественно в ранние сроки наблюдается вскрытие большинства рек ото льда, в то время как ледостав происходит позже обычного. Растет мощность сезонно-талого слоя вечной мерзлоты», – говорится в докладе. В южной части России из-за потепления сокращается влагообеспеченность, в результате возрастает риск засухи.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.03.21

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