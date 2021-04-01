Каждый седьмой работодатель обращает внимание на знаки зодиака соискателей

15% работодателей признались, что учитывают гороскоп в подборе персонала. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

В опросе приняли участие 4 тысячи сотрудников российских компаний из всех регионов страны. Согласно данным опроса, на знаки зодиака соискателей всегда обращают внимание 7% компаний. Еще 8% признались, что учитывают информацию гороскопов при обсуждении кандидатов на некоторые позиции в компании, передает RT.

При этом больше половины (52%) из тех, кто отметил значимость гороскопа, учитывают знаки зодиака кандидатов на руководящие должности. 16% изучают гороскоп претендентов на работу в сфере продаж, 13% анализируют гороскопы офис-менеджеров. 6% опрошенных берут во внимание информацию о знаке зодиака при найме персонала в сферу обслуживания, 5% – сотрудников отдела маркетинга. 3% посчитали важным гороскоп для специалистов в IT-сфере и домашнего персонала.

85% респондентов заявили, что вообще не обращают внимания на знаки зодиака будущих сотрудников.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.04.21

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