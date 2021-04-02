Четверть россиян по требованию начальников работают в отпуске

Четверть работников российских компаний (25,5%) даже во время отпуска продолжают свою профессиональную деятельность. На этом настаивает их руководство. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Мегаплан».

Половина респондентов заявили, что у них в исключительных случаях возникает необходимость вернуться к работе во время отпуска. 16,2% опрошенных не выходят на работу в период отдыха из принципа, а 9,2% перепоручают свои задачи коллегам, пишут «Известия».

При этом 47,2% россиян не получают плату за работу во время отпуска. 23,7% респондентов получают денежную компенсацию в размере оплаты одного трудового дня. Каждый пятый довольствуется частичной оплатой, которая зависит от выполненного объема, и лишь 7,9% получали за сверхурочную работу часть отпускных.

Каждый десятый россиянин вынужден выйти на работу во время отдыха из-за давления со стороны начальства. 36% делают это по согласованию с руководителем. Более половины респондентов (53%) самостоятельно принимают решение о работе во время отпуска.

Более трети опрошенных признались, что думают о работе постоянно: из них 18,1% во время отпуска проверяют рабочую почту и мессенджеры, 11,2% ощущают вину за то, что «не доработали», а 5,5% испытывают страх быть уволенными.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.04.21

У метро «Динамо» поставили «Софийский собор» из проволоки (ФОТО). / Психотерапевт назвал возникающие при отсутствии секса болезни. / Крымстат выяснил, где в Крыму самые дорогие лекарства. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»