Чтобы предпенсионерам найти работу, надо быть готовым учиться и обучать

Российские компании рассказали, какими навыками должен обладать возрастной соискатель, чтобы получить работу. В первую очередь нужно иметь обширные знания и большой опыт, но быть готовым учиться новому.

Опрос, в котором приняли участие более 1 тысячи представителей российских компаний из всех регионов страны, провели специалисты сервиса по подбору персонала «Работу.ру» и НПФ Сбербанка. Большинство работодателей (63%) примут в штат соискателя старше 50 лет, если он обладает большим опытом и обширными профессиональными знаниями, передает РБК.

При этом возрастные сотрудники должны быть готовы обновлять свои навыки. 42% компаний возьмут на работу пожилого соискателя, если он готов учиться и повышать свою квалификацию. 43% респондентов заявили, что сами оплатят обучение.

41% опрошенных указали, что возрастной соискатель должен быть заинтересован в долгосрочной занятости. 36% работодателей предъявляют к кандидату требование в виде умения работать с современными технологиями. Треть компаний взяли бы сотрудника в возрасте 50+, если тот готов стать наставником для молодых сотрудников компании.

Большая часть респондентов считают, что пожилым соискателям больше всего подходит сфера образования, производства и промышленности, а также госслужба. Меньше всего работодателей, готовых брать возрастных кандидатов, в IT, телеком и маркетинге.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.04.21

К выходным на Урале потеплеет до +15. / Водоканал перекрыл движение по центральной улице Екатеринбурга (ФОТО). / Патриарх Кирилл отсрочил лишение сана Андрея Кураева. Священник пообещал подумать над своей позицией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»