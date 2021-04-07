Минцифры: сертификат о вакцинации от Covid-19 будет привязан к загранпаспорту

Сертификат о вакцинации от коронавируса с сайта «Госуслуги» будет содержать данные загранпаспорта после завершения тестирования сервиса. Об этом сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов. Сейчас прививочный сертификат привязан к внутрироссийскому паспорту и его нельзя использовать для зарубежных поездок.

По словам замминистра, сертификат о вакцинации от Covid-19 на «Госуслугах» теперь можно получить на английском языке. «Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ», – рассказал Качанов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте Минцифры.

Чиновник пояснил, что прививочный сертификат в формате QR-кода после завершения периода тестирования будет формироваться с указанием данных загранпаспорта, если пользователь оставил их в личном кабинете.

«Нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг для поездок за границу», – подчеркнул Качанов.

В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались только данные российского паспорта, отметил замминистра. «После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены», – уточнил он.

Надо отметить, что QR-код прививочного сертификата появляется в личном кабинете на «Госуслугах» после получения второй дозы вакцины.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.04.21

России блогеры не нужны, но на рекламе они зарабатывают больше прессы. / На Ямал пришло аномальное потепление. / В Крыму ожидаются похолодание и сильные осадки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»