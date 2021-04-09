Большинство россиян помогают родителям деньгами

Подавляющее большинство россиян уверены, что дети должны помогать своим родителям материально. В среднем на финансовую поддержку родственников жители РФ тратят 8500 рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

«55% россиян считают, что взрослые дети обязательно должны помогать своим родителям материально, 35% – если родители находятся в тяжелом материальном положении», – говорится в результатах исследования. Участие в опросе приняли 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из всех округов страны.

Чаще всего о необходимости материальной помощи родителям говорят мужчины (58% против 52% среди женщин), молодежь в возрасте до 24 лет (69%) и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (64%).

Каждый пятый (22%) россиянин поддерживает своих родителей финансово. На помощь для родственников в среднем уходит 8500 рублей в месяц. В Москве и Санкт-Петербурге сумма выше – 15 и 13 тысяч рублей в месяц соответственно.

36% россиян помогают время от времени, по необходимости. У 18% респондентов обратная ситуация: родители помогают им. Каждый десятый признался, что поддерживает родителей материально крайне редко (10%). 8% заявили, что не оказывают помощи деньгами.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.04.21

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