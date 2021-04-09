«Теплее, чем обычно»: климатолог раскрыл, каким будет лето в 2021 году

Предстоящее лето на европейской территории России будет теплее, чем обычно. Об этом заявил завлабораторией климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов. По его словам, экстремальной жары не ожидается.

«Я смотрел недавно сезонные прогнозы ведущих европейских центров, и они говорят, что лето на европейской территории и в западной части России в целом будет чуть выше нормы», – рассказал климатолог в интервью «Ленте.ру». При этом он подчеркнул, что летний сезон не будет «экстремально жарким, но теплым – теплее, чем обычно».

Специалист в то же время обратил внимание на то, что «оправданность сезонных прогнозов очень небольшая». С учетом этого о летней погоде можно говорить только гипотетически, пояснил Семенов.

Ученый также сообщил, что в ближайшие 30 лет из-за усиления влияния Атлантики, которая создает теплый климат в Европе, температура в европейской части России станет выше еще на 4-5 градусов.

«Уже сейчас среднеянварские температуры – это где-то минус пять градусов. То есть буквально 20-30 лет – и в Москве температура зимой будет в среднем выше нуля. То есть зима будет такой, как сейчас в Гамбурге», – спрогнозировал специалист. По его словам, снег если и будет, то «будет лежать неделю или две». «Это вполне близкая перспектива на европейской территории России», – заключил он.

В целом, по словам климатолога, из-за потепления климата зимы будут мягче, а летом станет теплее. «Но летом температура будет расти медленнее, чем зимой. Иными словами, мы будем двигаться в сторону климата Парижа», – отметил он.

Что касается погодных перспектив в северной и восточной частях России, потепление будет происходить медленнее из-за очень слабого влияния воздушных масс Атлантики, рассказал Семенов. «За Уралом и в Сибири… было минус 25 градусов – станет минус 18. В Якутии изменение такое: было минус 45 зимой – стало минус 42. Потеплело? Ну да. Но кто это заметит?», – подытожил климатолог.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.04.21

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