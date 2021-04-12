Готовившийся с Гагариным космонавт выдвинул свою версию гибели легенды

Член первого отряда космонавтов Борис Волынов заявил, что причиной гибели Юрия Гагарина могло стать столкновение с метеозондом. Следователи до сих пор рассматривают несколько версий произошедшего с первым космонавтом планеты.

«Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот… весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним на большой скорости – мало не покажется. При этом шар при полете разглядеть заранее нельзя», – пояснил Волынов в интервью РИА «Новости».

Борис Волынов включен в комиссию по расследованию причин гибели Гагарина. Он не согласился с версией трагедии, которую ранее озвучил Алексей Леонов, который предполагал, что Гагарин попал в след выхлопа реактивного самолета.

«Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. [Летчик-испытатель Степан] Микоян же знал всех летчиков-испытателей. Девяносто лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов», – рассказал Волынов.

По его словам, Микоян даже провел эксперимент с самолетом МиГ-15УТИ, аналогичным тому, на котором разбился Гагарин. При той же скорости и высоте пилот сумел удержать самолет в воздухе, пока вокруг него под разными углами летали сверхзвуковые истребители. По словам Волынова, самолет подкидывало, но аварийной ситуации не возникло.

Юрий Гагарин разбился 27 марта 1968 года во время тренировочного полета. Трагедия случилась около деревни Новоселово Владимирской области. Причина гибели первого космонавта планеты до сих пор не установлена.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.04.21

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