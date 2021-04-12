Правительство пообещало запустить шесть новых сервисов на портале госуслуг до конца года

Кабмин планирует дополнить портал госуслуг шестью комплексными сервисами в 2021 году. Планируется, что вскоре станут доступны оцифрованные госуслуги по направлениям «Рождение ребенка», «Мое здоровье» и другим, передает ТАСС.

«В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов», – рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Новые услуги будут сгруппированы по типичным жизненным ситуациям. Так, в перечень включат сервисы «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Рождение ребенка», «Мое здоровье онлайн», «Утрата близкого человека».

Граждане уже могут воспользоваться семью суперсервисами на портале госуслуг. В прошлом году стали доступны направления «Трудовые отношения онлайн», «Пенсия онлайн», «Социальная поддержка онлайн», «Онлайн помощь при инвалидности», «Цифровое исполнительное производство» и «Оформление европротокола онлайн».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.04.21

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