Социологи узнали, сколько россиян хотят переселиться на другую планету

Больше 60% россиян признались, что не хотели бы переселиться на другую планету, если бы была такая возможность. При этом покинуть Землю пожелал каждый восьмой житель России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Социологи в том числе интересовались у респондентов, хотели бы они переселиться на другую планету. Отрицательно ответили 67% опрошенных, положительно – 13%. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом.

Опрос проводился среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.04.21

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