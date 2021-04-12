Кремль не подтвердил введение долгих майских праздников

Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подтвердить, что число выходных дней в мае вырастет. Пресс-секретарь президента России отказался также и опровергать подобные сообщения.

Песков прокомментировал появившиеся сообщения о том, что рабочие дни между майскими праздниками могут стать выходными. По его словам, в Кремле на спорные дни уже назначены рабочие мероприятия.

«Я не могу это подтвердить, у нас есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента напомнил, что в стране «достаточно гибкая» эпидемиологическая обстановка. Решение о продлении майских праздников будет приниматься, в том числе, с учетом этого. «Штаб правительственный принимает соответствующие решения», – добавил Песков.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.04.21

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