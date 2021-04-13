Бюджетные места в вузах могут предложить россиянам старше 30 лет

Поправки в закон «Об образовании» могут продлить до 35 лет возраст поступающих в вузы на бюджетные места. В случае одобрения для обеспечения права на бесплатное образование потребуется еще 100 миллиардов рублей, пишут «Известия».

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев собрал пакет документов для внесения законопроекта в нижнюю палату российского парламента и планирует сделать это 13 апреля. Автор проекта отметил, что спрос на высшее образование среди россиян старше 30 лет с каждым годом все выше.

Согласно федеральному закону «О молодежной политике», молодежью считаются россияне в возрасте от 14 до 35 лет. Однако, законом «Об образовании» право поступать на бюджетные места в вузы предусмотрено только для граждан 30 лет и младше. Зайцев предложил повысить возраст претендентов на бюджетные места и увеличить число собственно мест, чтобы сохранилось установленное законом соотношение.

«Речь идет где-то об одном миллионе таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тыс. человек», – пояснил автор инициативы.

Ежегодно из бюджета выделяется около 100 тысяч рублей на финансирование одного места для студента. Согласно экономическому обоснованию к законопроекту, после принятия поправок из бюджета придется выделить более 100 миллиардов рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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