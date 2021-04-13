В России насчитали более 660 тысяч бездомных собак

Зоозащитники назвали количество собак, у которых нет хозяев. Если не считать Москву, в России обитает более 660 тысяч безнадзорных животных.
Как сообщили во Всероссийской Ассоциации «Благополучие животных», в России на сегодня работает 461 приют для бездомных животных, где можно разместить более 114 тысяч собак. 190 приютов – общественные, 157 приютов – частные, а государственных только 16.
Больше всего зоозащитники насчитали бездомных собак в Республике Татарстан – 24,5 тысячи. На втором месте оказался Краснодарский край – 24 тысячи, далее следует Республика Башкортостан – 22,5 тысячи, пишут «Известия».
Меньше всего безнадзорных животных оказалось в Еврейской автономной области – 450, Ненецком автономном округе – 300 и Чукотском автономном округе – 150.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 13.04.21
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