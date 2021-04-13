Москва установила рекорд тепла

Москва во вторник, 13 апреля, установила новый температурный рекорд дня. На главной метеостанции города на ВДНХ в 13:00 температура воздуха достигла +21,2 градуса, сообщает центр погоды «Фобос». Сегодняшний день стал в Москве самым теплым за всю историю наблюдения за погодой, отметили синоптики.

Прежнее достижение составляло +20,4 градуса и было установлено в 2008 году. Точное значение нового суточного рекорда будет известно вечером.

Причина аномального потепления – вторжение на Русскую равнину воздушных масс из Средней Азии, уточнили в «Фобосе».

Завтра в российской столице ожидается +22 градуса. Синоптики допускают, что 14 апреля в Москве может быть установлен новый суточный температурный рекорд.

С четверга в столице начнутся грозовые дожди, температура воздуха немного понизится. К субботе похолодает до +14 градусов, но это на 4 градуса выше климатической нормы, отметили метеорологи.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.04.21

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