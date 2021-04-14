Большинство россиян отказались от дальних поездок на майские праздники

Больше половины опрошенных россиян планируют провести майские выходные на даче и дома. Только 5% решили отдохнуть за границей, пишут «Известия» со ссылкой на опрос «Туту.ру».

30% опрошенных решили остаться дома, еще 39% отправятся в деревню или на дачу. Популярными вариантами также стали поездки по городам России (7%), на Черное море (4%) и в горы (3%). Всего 1% опрошенных отправится в дома отдыха рядом с домом.

12% респондентов признались, что не будут отказываться от традиционного выезда на шашлыки. Около 11% вообще не планирует отдых, решив посвятить праздничные дни работе. А вот заграничные планы строят 5% опрошенных россиян.

По данным сервиса поиска билетов Aviasales, на фоне приостановки полетов в Турцию россияне активно интересуются другими местами отдыха. Выросла популярность как внутренних курортов, так и зарубежных. Билеты в Краснодар, Симферополь и Анапу стали запрашивать на 30% чаще. Среди зарубежных направлений чаще всего россияне стали выбирать Иорданию (+129%), Тунис (+100%) и Египет (+98%).

Полеты из Москвы в Амман и Тунис с пересадкой обойдутся в 26 тысяч рублей и 40 тысяч соответственно, с учетом обратного вылета. Это дороже путешествия в Турцию, которое в марте-апреле обходилось в 15-17 тысяч. В Сербию и Хорватию можно улететь за 15 тысяч, в Марокко – за 22 тысячи, на Кубу за 62 тысячи рублей. Поездка на популярные у звезд Мальдивы обойдется в 23 тысячи рублей.

Напомним, с 15 апреля до 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за нового скачка заболеваемости коронавирусом. С 12 на 13 апреля в Турции официально заболели более 59 тысяч человек. По данным местного Минздрава, 85% новых случаев вызваны британским штаммом вируса.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.04.21

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