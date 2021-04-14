Четверть россиян хотели бы быть на месте своих начальников

Почти четверть россиян хотели бы возглавить компанию, в которой трудятся в данный момент. Таковы результаты исследования, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, имеющих постоянную работу. Из них 24% хотели бы стать директорами своей компании-работодателя. У 62% опрошенных нет мечты занять кресло руководителя своего предприятия или организации.

Мужчины чаще женщин хотят встать во главе компании – 28% и 17% соответственно. Также амбиции снижаются с возрастом: среди россиян моложе 24 лет каждый третий (34%) мечтает вырасти до директорского кресла, того же желает лишь каждый пятый (19%) среди граждан старше 45 лет.

«Чем выше уровень дохода, тем чаще россияне говорили, что хотят возглавить бизнес, в котором трудятся по найму: 19% среди опрошенных с зарплатой до 30 тысяч рублей и 27% среди респондентов, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц», – говорится в результатах исследования.

Стать руководителем мечтают программисты (35%), менеджеры по закупкам (31%), кладовщики (28%) и охранники (27%). Меньше всего желающих занять место директора среди секретарей (6%), бухгалтеров (11%) и врачей (13%).

Москва, Зоя Осколкова

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