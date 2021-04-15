Дачников предупредили о запретах, грозящих штрафами

В преддверии дачного сезона любителей садов и огородов предупредили о запретах, которые грозят штрафами. При этом нарушения не допускаются, даже если вы находитесь на собственном участке. Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Так нельзя сжигать мусор или разводить костры для других целей на дачном участке, если последний для этого не оборудован. Штрафы за это последуют «достаточно серьезные» – 2-3 тысячи рублей. «Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор», – отметил юрист.

Кроме того, что мусор нельзя сжигать, его нельзя и закапывать. Это касается только неразлагаемых отходов. Нарушителю грозит штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

Стоит помнить о том, что нельзя рубить деревья. «Если вы занимаетесь незаконной вырубкой леса, то вам грозит не только штраф, но и вполне реальный срок – так что ходить с пилой в соседний лес категорически не рекомендую», – предупредил эксперт.

Юрист также советует отказаться от плана «прирезки» соседнего участка. Многочисленные компании, занимающиеся межеванием, утверждают, что это возможно в рамках 30% земельного участка. «Помните, что это называется не прирезка, а самозахват земель», – сказал Петропольский.

Что касается водных ресурсов, дачникам необходимо знать, что запрещено выкачивать более ста кубометров воды в сутки без лицензии. Впрочем, бытовой насос просто не справится с такой нагрузкой, это больше касается промышленной добычи воды.

К довольно частым нарушениям относится установка глухих заборов и посадка слишком близко к ним деревьев. Лицевой забор может быть высотой не выше двух метров, а между участками – не выше 1,7 метров, причем светопрозрачность должна составлять не менее 50% по всей высоте. Таким образом нельзя от соседей отгородиться глухим забором.

При этом деревья выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров – ближе двух метров, и кустарники – ближе одного метра от забора. В противном случае возможен штраф или предписание их вырубить.

Шуметь на даче можно так же, как и в городе, – в выходные тишину нужно соблюдать с 23 до 9, в будни – с 22 до 6 утра. Штрафы за это нарушение небольшие – от 100 до 500 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.04.21

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