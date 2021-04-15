Зарплата космонавтов вырастет до полумиллиона рублей

Опытные космонавты вскоре будут получать по 500 тысяч рублей. Их зарплаты повысят на 50%, сообщил директор департамента кадровой и социальной политики «Роскосмоса» Владимир Матвейчук.

Оклады увеличат и кандидатам в космонавты и тем, кто уже летал в космос. Изменения в оплате решено провести после объявления, сделанного президентом России в День космонавтики.

«У кандидатов в космонавты повышение на 70% – чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% – их зарплата чуть больше, чем 500 тысяч рублей в среднем», – цитирует Матвейчука ТАСС.

По данным «Роскосмоса», оклад кандидата до повышения составлял 60,9 тысячи рублей, оклад космонавта – 63,8 тысячи, а оклад инструктора космонавта – 88,4 тыс.

Ранее госкорпорация несколько раз планировала повысить зарплату космонавтов. Для сравнения, средняя зарплата астронавтов NASA составляет 8-9 тысяч долларов, в Европейском космическом агентстве – 7-8 тысяч долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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