«Бесплатные» юристы чаще всего являются обычными мошенниками

Россиянам все чаще стали поступать телефонные звонки с предложением воспользоваться бесплатной юридической помощью. Это уловка мошенников, главная цель которых состоит в том, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан.

Бесплатные юридические консультации, которые настойчиво предлагают по телефону, это не более чем способ заинтересовать человека, чтобы потом получить с него большие деньги. Об этом рассказал радио Sputnik глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.

«Это не оказание услуг, а мошенничество. Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой», – пояснил эксперт. По его словам, стоит насторожиться, если специалист предлагает бесплатное обслуживание.

В России действительно есть возможность получить бесплатную помощь адвокатов. Она положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и по уголовным делам. Эти категории дел строго ограничены.

Лучший способ избавиться от навязчивых мошенников – положить трубку, не вступая в переговоры с теми, кто навязывает юридические услуги по телефону.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.04.21

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