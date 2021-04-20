В пандемию каждый пятый россиянин отказался от встреч с коллегами после работы

Из-за пандемии коронавируса 19% работающих россиян перестали поддерживать неформальное общение с коллегами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Значительная часть опрошенных (44%) не общалась с коллегами в неформальной обстановке ни до пандемии, ни сейчас. В основном такой позиции придерживаются респонденты старше 45 лет (49%).

Каждый пятый из тех, кто раньше общался с коллегами после работы, был вынужден прекратить встречи из-за опасений подхватить инфекцию в ресторане или в баре. Опрос показал, что на такие жертвы женщины идут чаще мужчин (21% против 18%).

35% не боятся заразиться и продолжают неформально общаться с сотрудниками своей компании. При этом женщины чаще ходят друг к другу в гости и в рестораны, а мужчины предпочитают бары и спортзал.

В то же время лишь 2% россиян недавно стали практиковать неформальное общение с коллегами вне работы, хотя не делали этого в «доковидную» эпоху.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.04.21

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