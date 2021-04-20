Экс-министр Скрынник купила апартаменты за 700 млн рублей

Бывшая глава Минсельхоза России Елена Скрынник выкупила у банка апартаменты в две тысячи квадратных метров. Квартиры в башне «Федерация» обошлись ей почти в 700 миллионов рублей, пишет «Собеседник» со ссылкой на данные ЕГРН.

Апартаменты на 37-м этаже здания на Пресненской набережной в Москве принадлежали банку «Западный». Учреждение лишилось лицензии и признано банкротом, а помещения с кадастровой стоимостью около 307 млн рублей выставили на торги. По данным издания, Скрынник стала единственным участником торгов и вскоре получила помещения в собственность.

В квартирах площадью 352 кв. м, 309 кв. м и 212 кв. м сделан современный ремонт. Стены украшают обои из стеганной кожи и двухметровый фотопортрет Скрынник с Владимиром Путиным, передавал The Bell.

Елена Скрынник восемь лет возглавляла ОАО «Росагролизинг», пока в 2009 году не перешла на должность министра сельского хозяйства РФ. После смены правительства пресса обвинила экс-министра в отмывании бюджетных средств, но Скрынник через суд добилась признания публикаций недостоверными. Сейчас она руководит Международным независимым институтом аграрной политики.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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