Россияне проведут лето в офисе и поездках по России

Почти треть опрошенных россиян проведет лето без отпуска, а заграничные вояжи по открытым направлениям запланировали только 4%. Самыми популярными стали планы на путешествия внутри страны, сообщил Исследовательский центр портала Superjob.ru.

28% опрошенных решили не брать отпуск летом, 18% планируют отдохнуть дома, 10% – на даче или в деревне. 8% респондентов отправятся в дальние и ближние поездки по стране, еще столько же предпочли отдых в Краснодарском крае. А вот в Крым поедут 6% опрошенных россиян.

Заграничный отдых выбрали только 7% респондентов, из них 3% готовы лететь в Турцию, если это направление откроют.

Опрос проводился 15-19 апреля 2021 года среди 3000 россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Напомним, с 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста числа заболевших коронавирусом. Планируется, что полеты разрешат с 1 июня.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

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