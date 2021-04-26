Прокуроры нашли сговор поставщиков лекарств в нескольких регионах

В России каждый пятый поставщик лекарств состоит в сговоре, чтобы получать контракты по максимальным ценам. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман перед Советом законодателей в Госдуме.

Генеральная прокурора России узнала о недобросовестной деятельности поставщиков лекарств в ряде регионов. Среди них: Новосибирская и Самарская области, Удмуртия, Пермский край.

«Риски заключения антиконкурентных соглашений вызваны участием в аукционах аффилированных лиц, заинтересованных в сохранении наибольшей цены. Доля таких субъектов, по нашим данным, на фармацевтическом рынке составляет 20%», – цитирует Буксмана РИА «Новости».

По его словам, подобные картельные сговоры ведут к лишним тратам из бюджета. Поскольку вынуждают заключать контракты на поставку препаратов на невыгодных условиях.

Ранее в Госдуме признали «достаточно сложной» ситуацию на аптечном рынке России. Депутаты выяснили, что рынок монополизирован: 10% самых крупных сетей принадлежало 36% аптечного рынка, а топ-100 сетей – 60% аптечного рынка.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.04.21

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