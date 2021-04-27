Госдума планирует срочно ужесточить наказание за пьяное вождение

Правовое управление Госдумы одобрило законопроект об увеличении штрафов и сроков за вождение в пьяном виде. Депутаты планируют рассмотреть предложение уже в середине мая, пишут «Известия».

Планируется, что максимальный штраф за пьяное вождение с 300 тыс. рублей вырастет до 500 тыс., а срок лишения свободы – с двух до трех лет. Законопроекту присвоен высокий приоритет, и депутаты могут принять его еще до конца весенней сессии, до есть до июня.

Правовое управление Госдумы не нашло в документе серьезных нарушений. «Замечаний концептуального характера по проекту не имеется», – цитируют заключение газета.

Правительство в начале апреля предложило ужесточить наказание для пьяных водителей, которые попались повторно. Авторы проекта отметили, что степень общественной опасности заметно увеличивается, когда транспортным средством управляет пьяный водитель.

Москва, Наталья Рязанова

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